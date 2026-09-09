В Скопинском округе установили 240 фонарей

За 8 месяцев этого года в Скопинском округе установили 240 новых источников света. Кроме того, были заменены 190 ламп и 120 энергосберегающих светильников.
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