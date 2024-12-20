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Белый дом: с передачей власти Трампу могут возникнуть проблемы из-за шатдауна

Белый дом: с передачей власти Трампу могут возникнуть проблемы из-за шатдауна

В США предупредили, что передача власти новой администрации во главе с избранным президентом Дональдом Трампом может столкнуться с трудностями из-за перебоев с финансированием действующего правительства страны.

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