Появившийся голым на вечеринке Ивлеевой рэпер Vacio покинул Россию

Рэпер Vacio, пришедший на вечеринку Ивлеевой в одном носке, уехал из России Российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на скандальной вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой полностью голым, надев на половой орган носок, покинул Россию.