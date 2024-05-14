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Появившийся голым на вечеринке Ивлеевой рэпер Vacio покинул Россию

Появившийся голым на вечеринке Ивлеевой рэпер Vacio покинул Россию

Рэпер Vacio, пришедший на вечеринку Ивлеевой в одном носке, уехал из России Российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на скандальной вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой полностью голым, надев на половой орган носок, покинул Россию.

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