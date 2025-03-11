Правительство в День дураков повысит пенсии

Правительство России приняло решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года. Размер выплат увеличится на 14,75%, что соответствует темпам роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.
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