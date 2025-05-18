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Ольга Павлова поддержала налоговый вычет за диспансеризацию и нормы ГТО

Ольга Павлова поддержала налоговый вычет за диспансеризацию и нормы ГТО

Фото: пресс-служба Ольги Павловой Член общественной палаты РФ, член Комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Ольга Павлова отметила поручение Президента России Владимира Путина о ежегодном налоговом вычете для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и выполняет нормы ГТО, как направленное на здоровьесбережение.

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