Кулеба обвинил Запад в распространении фейков о спецоперации на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мировые СМИ лгут о ситуации на Украине. Об этом он сказал в интервью 23 февраля в Нью-Йорке, когда на Совбезе ООН обсуждался вопрос Украины в связи со второй годовщиной российской спецоперации.