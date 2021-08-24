Донбасс Сегодня

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“Антигосударственный бренд”: Софию Ротару хотят лишить концертов на Украине из-за выступления на «Новой волне»

“Антигосударственный бренд”: Софию Ротару хотят лишить концертов на Украине из-за выступления на «Новой волне»

Политика Шоу-бизнес Продюсер Игорь Кондратюк потребовал не пускать певицу на сцену в Киеве после концерта на «Новой волне», СМИ сообщают о том, что в ходе продолжающегося в Сочи музыкального фестиваля «Новая волна» произошел международный скандал.

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