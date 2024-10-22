Йуля - алкашка хочет стать президентом России

Да много, кто хотел стать президентом России и где они все? Ходорковский на пример?

зуфар юсупов

Ну что за дурной тон у наших гореписак: Зачем возвеличивать лобочных вшей? Никто бы их не знал... А так, они счастливы, и деньги им подкидывают.