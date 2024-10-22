Виктор Анисимов Превратись в Бабу - Ягу, может Путин и испугается. Чёт слишком много баб желающих стать президентом России объявилось, то "Ксюшадь" возжелала в 2018 году стать президентом, то вот теперь и алкашка Йуля.
Йуля - алкашка хочет стать президентом России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Дьячина
пешки пиндосовские
Ответить
4 час.
Алексей Зорин
Да много, кто хотел стать президентом России и где они все? Ходорковский на пример?
Ответить
3 час.
зуфар юсупов
Ну что за дурной тон у наших гореписак: Зачем возвеличивать лобочных вшей? Никто бы их не знал... А так, они счастливы, и деньги им подкидывают.
Ответить
58 мин.
Свежие комментарии