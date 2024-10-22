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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Йуля - алкашка хочет стать президентом России

Йуля - алкашка хочет стать президентом России

Виктор Анисимов  Превратись в Бабу - Ягу, может Путин и испугается. Чёт слишком много баб желающих стать президентом России объявилось, то "Ксюшадь" возжелала в 2018 году стать президентом, то вот теперь и алкашка Йуля.

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Комментарии
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Галина Дьячина
пешки пиндосовские
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4 час.
Алексей Зорин
Да много, кто хотел стать президентом России и где они все? Ходорковский на пример?
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3 час.
зуфар юсупов
Ну что за дурной тон у наших гореписак: Зачем возвеличивать лобочных вшей? Никто бы их не знал... А так, они счастливы, и деньги им подкидывают.
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58 мин.

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