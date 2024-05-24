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В ходе рейда в Боровском районе задержали 30 нелегалов

В ходе рейда в Боровском районе задержали 30 нелегалов

В Боровском районе полиция выявила 30 фактов нарушения миграционного законодательства. В ходе рейда по обеспечению общественного порядка в местах массового пребывания граждан в отделение полиции для проверки на возможную причастность к ранее совершенным преступлениям доставили 52 человека.

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