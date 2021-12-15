В рамках проекта Хакнем — мы открываем новое тематическое направление #хакнем_право Материалы для наших читателей будут готовить ведущие специалисты в юридических областях, давая при этом практические советы, и отвечая на вопросы в комментариях "pro bono" — то есть в целях достижения общественного блага: правового просвещения читателей, чтобы вооружить их необходимыми знаниями для защиты своих прав — Дачные проблемы, связанные с земельным участком: советы юриста Дачные проблемы очень часто связаны с земельным участком? Почему? Попробуем разобраться.