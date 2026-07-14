ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Parlamentni listy: Господин профессор, как вы оцениваете развитие вооруженного конфликта на Украине? Украины обстреливают российские территории, но на фронте успехов не добиваются.
Начинается самая опасная фаза конфликта. Украинцам будет больнее всего
Комментарии
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Артур Будаев
Вообще удивляюсь терпению людей с окраины. То не терпели Януковича, который не подписал ассоциацию с Европейским союзом. А теперь терпят того, кто ведёт их на убой, как баранов
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Вячеслав Денисов
Вся "нетерпимость" к Януковичу объясняется обычной оплатой "зеленью" и хорошей организацией из-за бугра. Нынешний режим, с помощью западенских бандитов, успешно подавляет любое инакомыслие. Вспомните одесский крематорий, устроенный из Дома профсоюзов.
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