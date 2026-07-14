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Начинается самая опасная фаза конфликта. Украинцам будет больнее всего

Начинается самая опасная фаза конфликта. Украинцам будет больнее всего

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Комментарии
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Артур Будаев
Вообще удивляюсь терпению людей с окраины. То не терпели Януковича, который не подписал ассоциацию с Европейским союзом. А теперь терпят того, кто ведёт их на убой, как баранов
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1 м.
Вячеслав Денисов
Вся &quot;нетерпимость&quot; к Януковичу объясняется обычной оплатой &quot;зеленью&quot; и хорошей организацией из-за бугра. Нынешний режим, с помощью западенских бандитов, успешно подавляет любое инакомыслие. Вспомните одесский крематорий, устроенный из Дома профсоюзов.
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1 м.