Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Егор П
    чо та пиздежом попахивает---Лукашенко заявляе...
  • Виктор Борисов
    Чего  вы  хотите от компании  воров  и  жуликов  из окружения  хуженетовича.......ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ!...
  • Александр Рожков
    Не гуманность мешает, а бездарность. Нельзя потребовать от бездарей, чтобы они вдруг стали выдающимися..., не скажу к...ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ!...

Инфополитика. Подоляки, Свинчуки и прочие Кивы

Что мне там рассказывали, когда я раз за разом писал, что у нас с информационной политикой беда? Когда левша Роджерс бегал и рассказывал, что «англичане ружья кирпичом не чистят», тьфу, «у нас бардак и куча вражеских агентов свободно работает в информационном поле»?«Роджерс нагнетает», «Роджерс майданит», «понаехал тут и учит нас» и тому подобное.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Попова
Последние дни все на всех &quot;бочку катят&quot;. Загадили все информпространство.
Ответить
8 час.
Александр Рожков
Проходит. Сперва докажите, что все, что он написал правда...
Ответить
8 час.
АР
Александр Рожков
Краткая сводка на 18.08.2024 года! Курск от Юрия Подоляки                            https://youtu.be/1ainy4k8cBQ
Краткая сводка на 18.08.2024 года! Курск от Юрия Подоляки
YouTube
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх