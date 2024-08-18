Что мне там рассказывали, когда я раз за разом писал, что у нас с информационной политикой беда? Когда левша Роджерс бегал и рассказывал, что «англичане ружья кирпичом не чистят», тьфу, «у нас бардак и куча вражеских агентов свободно работает в информационном поле»?«Роджерс нагнетает», «Роджерс майданит», «понаехал тут и учит нас» и тому подобное.
Инфополитика. Подоляки, Свинчуки и прочие Кивы
Комментарии
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Нина Попова
Последние дни все на всех "бочку катят". Загадили все информпространство.
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8 час.
Александр Рожков
Проходит. Сперва докажите, что все, что он написал правда...
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8 час.
АР
Александр Рожков
Краткая сводка на 18.08.2024 года! Курск от Юрия Подоляки https://youtu.be/1ainy4k8cBQ
Краткая сводка на 18.08.2024 года! Курск от Юрия Подоляки
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8 час.
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