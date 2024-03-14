В Ивановской области количество наркопреступлений выросло на 69%

Треть всех совершённых в регионе криминальных деяний связана со сферой информационных технологий.Прокуратура Ивановской области обнародовала данные о состоянии преступности в регионе за первые два месяца 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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