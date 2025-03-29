«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает о новых схемах мошенничества

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает о росте случаев мошенничества, связанных с энергоснабжением. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников компании, используют различные схемы обмана, цель которых – кража личных данных и денежных средств клиентов.
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