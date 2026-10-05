Грузоперевозки ...
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Грузоперевозки ...

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Как устроены прямые смешанные перевозки — простыми словами

Как устроены прямые смешанные перевозки — простыми словами

Прямые смешанные перевозки — это один из ключевых инструментов современной логистики, позволяющий эффективно доставлять грузы с использованием нескольких видов транспорта в рамках единого процесса.

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