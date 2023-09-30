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Интерфакс: ржаной хлеб в России может стать дефицитом

Интерфакс: ржаной хлеб в России может стать дефицитом

Низкие цены на рожь привели к падению производства этой культуры.Черный хлеб в Росси может стать дефицитом, или «псевдореликтом», - так выразился президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко.

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