Интерфакс: ржаной хлеб в России может стать дефицитом

Низкие цены на рожь привели к падению производства этой культуры.Черный хлеб в Росси может стать дефицитом, или «псевдореликтом», - так выразился президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко.
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