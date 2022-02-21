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Бесплатно обучиться на матросов с гарантированным трудоустройством предложили приморцам

Бесплатно обучиться на матросов с гарантированным трудоустройством предложили приморцам

Приморский центр занятости населения совместно с Владивостокским морским колледжем приглашает жителей края на бесплатное профессиональное обучение востребованным профессиям — вахтенный матрос, вахтенный моторист, моторист-токарь, моторист-сварщик.

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