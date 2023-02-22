Фердинанд не одобряет частые изменения в обороне «Сити»: «Всем великим командам свойственно постоянство. Взгляните на «Реал»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал «Манчестер Сити». «Всем великим командам, которые добивались успеха на протяжении многих лет, свойственно постоянство в обороне, это фундамент любой великой команды.
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