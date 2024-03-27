Блогер Соболев считает справедливым свое исключение из реестра иноагентов

Исключение из реестра иноагентов стало перерождением и дорогой в новую жизнь, рассказал блогер Николай Соболев в рамках спецвыпуска авторского проекта Лилии Абрамовой (Татарки FM) "Откровенно с Татаркой".
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