Свердловские власти отправили в таджикские школы книги Бажова и Крапивина

Книги Павла Бажова, Владислава Крапивина и Дмитрия Мамина-Сибиряка подарила Свердловская область четырем школам города Хорога Республики Таджикистан, где в общей сложности на русском языке обучаются более 3 500 детей.
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