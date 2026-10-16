ЧП произошло в аэропорту Германии. Сотрудники таможни в аэропорту Кёльна (Германия) обнаружили в багаже 45-летнего гражданина Мексики более 90 живых рептилий, в том числе 37 ядовитых змей.
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