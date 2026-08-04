Аргументы недели
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Аргументы недели

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Они серьёзно?! Во время войны в России предложили контролировать соблюдение ПДД водителями с помощью БПЛА

Они серьёзно?! Во время войны в России предложили контролировать соблюдение ПДД водителями с помощью БПЛА

Ассоциация ОКО (объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений) попросила правительство разрешить запускать над дорогами БПЛА.

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
У руководителей ГИБонами видимо что то с головами. Срочно санитаров вызывать надо!!!
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1 м.