ООН: удар по инфраструктуре Украины 29 декабря стал крупнейшим с начала СВО

Последний массированный удар по территории Украины стал одним из крупнейших с начала спецоперации. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари, его процитировало РИА «Новости».