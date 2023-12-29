ООН: удар по инфраструктуре Украины 29 декабря стал крупнейшим с начала СВО

Последний массированный удар по территории Украины стал одним из крупнейших с начала спецоперации. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари, его процитировало РИА «Новости».
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