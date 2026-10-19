Весной 2027 года в России ожидаются "зомби-пожары" из-за аномально тёплой зимы. По данным Всемирной метеорологической организации, мощный Эль-Ниньо изменит климатические условия, способствуя пожарам, которые могут сохраняться под землёй и активизироваться весной.
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