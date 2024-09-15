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«У них не было шансов». Лэрри Нэнс рассказал, как «Кавальерс» праздновали, узнав, что встретятся с «Рэпторс» во 2-м раунде плей-офф 2018 года

«У них не было шансов. С того момента, как стало известно, что будет серия «Кавальерс» – «Рэпторс», у них не было шансов.

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