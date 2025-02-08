Без больничного и пенсий: плюсы и минусы самозанятых

По данным ФНС, в России насчитывается более 12 миллионов самозанятых. И с каждым годом цифра растет, что объясняется привлекательными условиями налогообложения — всего четыре процента с доходов от физлиц и шесть процентов — с доходов от юрлиц и ИП.