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Парламентская газета

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Без больничного и пенсий: плюсы и минусы самозанятых

Без больничного и пенсий: плюсы и минусы самозанятых

По данным ФНС, в России насчитывается более 12 миллионов самозанятых. И с каждым годом цифра растет, что объясняется привлекательными условиями налогообложения — всего четыре процента с доходов от физлиц и шесть процентов — с доходов от юрлиц и ИП.

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