Рост налоговых поступлений в бюджет Санкт-Петербурга составил 38,4 процента

Круглый стол по обсуждению этого вопроса был организован комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам С 2021 по 2023 год налоговые поступления в бюджет Санкт-Петербурга увеличились с 733 миллиардов до 1 триллиона рублей, в то время как в целом по России рост составил 30,8 %.