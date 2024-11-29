Рост налоговых поступлений в бюджет Санкт-Петербурга составил 38,4 процента

Круглый стол по обсуждению этого вопроса был организован комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам С 2021 по 2023 год налоговые поступления в бюджет Санкт-Петербурга увеличились с 733 миллиардов до 1 триллиона рублей, в то время как в целом по России рост составил 30,8 %.
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