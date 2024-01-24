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Уязвимые точки России, которые будет использовать Запад

Уязвимые точки России, которые будет использовать Запад

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Главная страшилка НАТО для жителей Европы заключается в том, что Россия якобы не остановится и придёт к ним.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Вопрос не в том, где эти точки, а в том, как сохранить страну  и ликвидировать их. Сувалкский коридор возник из-за нашей доброты и глупости. Эту землю просто отдали полякам и прибалтам, хотя воевали за неё наши солдаты. Мой отец был в тех боях и оказался в госпитале в Инстербурге, там и остался, перевёз остатки семьи из Белоруссии, женился на русской девушке, родились  у них трое детей, там и жили до 1959 года. Вынуждены были уехать на  Кубань из-за постоянных воспалений лёгких у меня. Так вот, я сомневаюсь, что есть официальный документ о передаче территории возникшего коридора. Кто знает был ли такой договор увековечен письменно? Если нет, то мы  на законном основании можем  потребовать освободить эти земли во избежание  дальнейших конфликтов и вернуть их нам.  Это уже дело политиков и дипломатов. Просто надо не ждать, а работать над этим вопросом. А точек нападения на нас полно, не нападут, если будут бояться, и пусть, была бы жива Россия, остальное -суета.
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15 час.
Александр Силяков
&quot;Если драка неизбежна - бей первым&quot; - В.В. Путин
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14 час.
zn
zygmund nedialkow
америка может и другим способом заставить Россию воевать со странами нато.
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5 час.

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