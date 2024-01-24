Уязвимые точки России, которые будет использовать Запад

Гарибян Сусанна

Вопрос не в том, где эти точки, а в том, как сохранить страну и ликвидировать их. Сувалкский коридор возник из-за нашей доброты и глупости. Эту землю просто отдали полякам и прибалтам, хотя воевали за неё наши солдаты. Мой отец был в тех боях и оказался в госпитале в Инстербурге, там и остался, перевёз остатки семьи из Белоруссии, женился на русской девушке, родились у них трое детей, там и жили до 1959 года. Вынуждены были уехать на Кубань из-за постоянных воспалений лёгких у меня. Так вот, я сомневаюсь, что есть официальный документ о передаче территории возникшего коридора. Кто знает был ли такой договор увековечен письменно? Если нет, то мы на законном основании можем потребовать освободить эти земли во избежание дальнейших конфликтов и вернуть их нам. Это уже дело политиков и дипломатов. Просто надо не ждать, а работать над этим вопросом. А точек нападения на нас полно, не нападут, если будут бояться, и пусть, была бы жива Россия, остальное -суета.