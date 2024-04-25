В день рождения Адольфа Гитлера, 20 апреля 2024 года, президенту Украины, еврею Владимиру Зеленскому, американские сенаторы разных рас (в том числе, по Гитлеру, и «неполноценных») выделили почти 61 млрд долл.
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