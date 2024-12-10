Орбан рассказал, почему Трамп пока не может говорить об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что избранный президент США Дональд Трамп пока не уполномочен вести переговоры о прекращении огня на Украине, однако после его инаугурации в январе ситуация может измениться.
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