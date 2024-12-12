Путин о строительстве ВСМ Москва – Санкт-Петербург: "Надо все подписать"

Президент России настаивает на реализации проекта в срок.Президент России Владимир Путин на вчерашней видеоконференции с правительством призвал не затягивать с бюрократическими формальностями и приступить к реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.