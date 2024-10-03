Правящая партия Грузии ведет себя как партия Януковича — Георгий Кардава

Правящая партия «Грузинская мечта» делает шаги похожие на действия Януковича перед переворотом 2014 года, заявил лидер «Консервативного движения» Грузии Георгий Кардава 2 октября в эфире телеканала «Альт-инфо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии