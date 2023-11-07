Владимирские коммунисты 7 ноября не планируют отмечать годовщину революции

Ни демонстрации, ни митингов на 7 ноября 2023 года владимирские коммунисты не запланировали.Владимирские коммунисты никак не планируют отмечать 7 ноября 106-ю годовщину Великой Октябрьской Социалистической революции.
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