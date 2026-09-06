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Митрюшкин о первой победе «Локо» в сезоне: «Не сомневаюсь в нашей команде, в наших бойцах. Понимали, что когда‑то переломим эту ситуацию. Все молодцы, жили одной идей»

Вратарь « Локомотива » Антон Митрюшкин высказался о победе над «Балтикой» в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:0).

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