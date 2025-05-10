В Брянске снегоход въехал в беседку и обрушил её на двух женщин

ДТП произошло на улице Софьи Перовской. Конструкция обрушилась на находившихся в беседке людей. В Брянске произошло ДТП на территории частного домовладения, информирует пресс-служба Госавтоинспекции Брянской области.
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