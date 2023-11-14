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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Звено Морозова – самое забивающее в КХЛ, опережая на 5 голов звено Спунера. В пятерке лучших – звенья «Ак Барса», «Динамо» и «Барыса»

На первой позиции располагается первая тройка нападения «Спартака», на второй – первое звено атаки «Авангарда», на третьем – хоккеисты лидирующего звена «Ак Барса».

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