J-35 или F-35: кто кого и когда? Очень сложно сказать, в каком месте смогут встретиться эти два самолета, потому что таких мест не одно.
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