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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета о номинированных на «Золотой мяч» игроках «Арсенала»: «Это говорит о том, на каком этапе развития находится клуб, насколько хорошо у него идут дела»

Главный тренер « Арсенала »  Микель Артета высказался о включении игроков команды в число номинантов на « Золотой мяч ».

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