Трагедия 1990 года в Таджикистане: блогер Артём Майнас подал апелляцию по делу «Гвоздичной акции»

Аргументы недели Фото: личный архив Артёма Майнаса 18 августа 2026 года Обнинский городской суд Калужской области признал местного блогера Артёма Майнаса виновным в разжигании ненависти против таджиков и назначил ему штраф в 15 тысяч рублей по статье 20.