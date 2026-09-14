Трагедия 1990 года в Таджикистане: блогер Артём Майнас подал апелляцию по делу «Гвоздичной акции»

Аргументы недели Фото: личный архив Артёма Майнаса 18 августа 2026 года Обнинский городской суд Калужской области признал местного блогера Артёма Майнаса виновным в разжигании ненависти против таджиков и назначил ему штраф в 15 тысяч рублей по статье 20.
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весь суд признать экстримистским, предателями Родины...и отправить на пожизненное отбывание наказания в какой-нибудь Дельфин
По их логике выходит, что и жертв ВОВ нельзя поминать -разжигание ненависти в отношении немцев!
Его оштрафовали... Из за того,что нынешние политики причастны к этим преступлениям!!! Что тут не понятно???
В русофобском государстве чиновники всегда будут гнобить русских и лизать зад среднеазиатским кишлачникам, как следствие оккупационной миграционной политики проводимой правящей "элитой".
12 февраля 1990. г в Душанбе был настоящий геноцид не таджикского населения Таджикистана.Насилования,убийства .....
До этого произошел в 1989 г. геноцид турков - месхетинцев в Узбекистане
Как наказали,или может вообще не наказали вообще не известно .
Потомки тех кто творил это непотребство,и работающие никак не хотят признавать ,что это было .
Пройдет не мало времени будут совсем отрицать или будут говорить русские или КГБ виноваты.
Вот что действительно лишнее, так это признание Россией двойного гражданства с Таджикистаном. Давно пора отказываться от этого признания
Доказано тысячи и тысячи фактов вражеского отношения таджиков к русским. А сколько миллиардов Россией вбухано в Таджикистан за последние 30 лет? И никакой отдачи от этих стран нет и не будет со с ссылкой какие они бедные и замученные, а грабить и убивать русских на это они имеют право: факт Крокуса. Не место им в России.
Таджик Александр придёт со своей ссылкой, или зассыт?
Факты- упрямая вещь... Их нельзя замолчать, затушевать.... Они либо есть , либо их нет... Было или не было- вот в чем вопрос. Какая тут еще межнациональная вражда?.. И были факты совместного отпора с русскими таджиков , против озверевших дебоширов на улицах... И были невинные жертвы... Да или нет?