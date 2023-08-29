В столице Прикамья уже четвертый месяц не утихает скандал: одна из тамошних элитных школ стала местом, где патриотам пришлось биться за детей с директором.
СПЕЦОПЕРАЦИЯ В ПЕРМИ: ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ОБЪЯВИЛА "ВОЙНУ" УЧАСТНИКАМ СВО
Комментарии
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slava biryukoff
По сути,власти в Перми и крае находятся в оппозиции Президенту и саботируют его Указ о патриотическом воспитании молодёжи!!! Только при решении ЭТОГО конфликта не надо ссылаться на Гражданский кодекс,а надо применять УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС!!! Соросятиной пованивает!!!👹
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6 час.
VZ
VLADIMIR Zhidkov
А куда смотрит ФСБ? Почему у руля области находятся не патриоты России и допускаются нападки на законы страны? Владимир
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4 час.
Игорь Максаков
А что он там до сих пор в КПРФ сидит, Зюганов? Ну, иди отдыхай, ты даже себе замену нормальную не нашёл, вернее не искал!
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1 час.
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