СПЕЦОПЕРАЦИЯ В ПЕРМИ: ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ОБЪЯВИЛА "ВОЙНУ" УЧАСТНИКАМ СВО

slava biryukoff По сути,власти в Перми и крае находятся в оппозиции Президенту и саботируют его Указ о патриотическом воспитании молодёжи!!! Только при решении ЭТОГО конфликта не надо ссылаться на Гражданский кодекс,а надо применять УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС!!! Соросятиной пованивает!!!👹

VZ VLADIMIR Zhidkov А куда смотрит ФСБ? Почему у руля области находятся не патриоты России и допускаются нападки на законы страны? Владимир