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Новости для Фанов

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Три недели в RAINBOW: неизвестная глава в карьере Питера Голби

Три недели в RAINBOW: неизвестная глава в карьере Питера Голби

История рок-музыки полна эпизодов, которые десятилетиями остаются в тени. Иногда это всего лишь несколько недель в жизни музыканта, но именно они способны перевернуть представление о том, как принимались ключевые решения в легендарных коллективах.

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