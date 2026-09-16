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SPORT24.ru

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Палмера забанили на Twitch за стрим EA FC 27 раньше официального выхода

Палмера забанили на Twitch за стрим EA FC 27 раньше официального выхода

Полузащитника «Челси» Коула Палмера забанили на стриминговой платформе Twitch.Полузащитника «Челси» Коула Палмера забанили на стриминговой платформе Twitch.

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