В рамках празднования Дня России Ленинский район поднял флаг Российской Федерации на высоту в 1527м!

13 июня 2021 года сотрудники администрации Ленинского района совместно Главами Войковского, Глазовского, Ильичевского, Кировского, Ленинского, Новониколаевского, Октябрьского, Семисотского сельских поселений совершили восхождение на гору Чатыр-Даг.
13 июня 2021 года сотрудники администрации Ленинского района совместно Главами Войковского, Глазовского, Ильичевского, Кировского, Ленинского, Новониколаевского, Октябрьского, Семисотского сельских поселений совершили восхождение на гору Чатыр-Даг.
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