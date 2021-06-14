Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Васицев
    Довело бабьё до бешенства, не выдержала психика мужика бабского маразма. Тёщу нужно было сначала мочить, жена бы пото...Житель Ялты нанес...
  • zygmund nedialkow
    Пусть перестанут модифицировать вирус и природа сама вернёт его на место и снова заражение таким вирусом будет исключ...Александр Остапен...
  • Житель Земли Макаренков
    Статья Путина: О единстве Русскихи Украинцев…, не евреев. Что обсуждать?Зеленскому захоте...

В рамках празднования Дня России Ленинский район поднял флаг Российской Федерации на высоту в 1527м!

В рамках празднования Дня России Ленинский район поднял флаг Российской Федерации на высоту в 1527м!

13 июня 2021 года сотрудники администрации Ленинского района совместно Главами Войковского, Глазовского, Ильичевского, Кировского, Ленинского, Новониколаевского, Октябрьского, Семисотского сельских поселений совершили восхождение на гору Чатыр-Даг.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх