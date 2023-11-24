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За что россиянам будут давать дополнительный оплачиваемый выходной

За что россиянам будут давать дополнительный оплачиваемый выходной

Министерство чрезвычайных ситуаций России подготовило законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс», предусматривающий дополнительный выходной и несколько дней отпуска, которые могут предоставляться россиянам в определенных случаях.

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