За что россиянам будут давать дополнительный оплачиваемый выходной

Министерство чрезвычайных ситуаций России подготовило законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс», предусматривающий дополнительный выходной и несколько дней отпуска, которые могут предоставляться россиянам в определенных случаях.
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