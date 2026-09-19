Президент США Дональд Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России, сообщает Белый дом. Документ в том числе позволяет вводить пошлины до 100% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы, а также предусматривает санкции против российского энергетического сектора, финансовых организаций, военного руководства и «теневого флота».
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