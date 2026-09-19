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Русская весна

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Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России

Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России, сообщает Белый дом. Документ в том числе позволяет вводить пошлины до 100% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы, а также предусматривает санкции против российского энергетического сектора, финансовых организаций, военного руководства и «теневого флота».

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