Роднина: Трусова будет претендовать на статус лучшей фигуристки России

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что Александра Игнатова (в девичестве Трусова) будет претендовать на статус лучшей фигуристки России, передает «Советский спорт».
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