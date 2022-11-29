Президент Российского сигарного союза Лоскутов заявил, что 90-95% поставок одноразовых электронных сигарет нелегальны

Андрей Лоскутов, президент Российского сигарного союза, во время беседы с изданием Pravda.Ru сообщил, что примерно 90-95% поставок одноразовых электронных сигарет в страну находятся «либо в серой, либо в черной зонах».
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