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Президент Российского сигарного союза Лоскутов заявил, что 90-95% поставок одноразовых электронных сигарет нелегальны

Президент Российского сигарного союза Лоскутов заявил, что 90-95% поставок одноразовых электронных сигарет нелегальны

Андрей Лоскутов, президент Российского сигарного союза, во время беседы с изданием Pravda.Ru сообщил, что примерно 90-95% поставок одноразовых электронных сигарет в страну находятся «либо в серой, либо в черной зонах».

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