США рассматривают возможность использовать для восстановления Украины замороженные $300 млрд РФ

хранящиеся на счетах в иностранных банках (c) заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, 14 апреля 2023 года⚡️Юридическая служба Евросоюза подтвердила, что не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть $258 млрд.
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