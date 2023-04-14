США рассматривают возможность использовать для восстановления Украины замороженные $300 млрд РФ

хранящиеся на счетах в иностранных банках (c) заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, 14 апреля 2023 года⚡️Юридическая служба Евросоюза подтвердила, что не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть $258 млрд.