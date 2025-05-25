«Суровая реальность»: Украина готовится к полномасштабному летнему наступлению России, которое изменит ход конфликта

Украинцы все три года мечтали «сломить веру» российских военных и руководства страны в победу над противником, а вместо этого получили еще большую уверенность, что конец режима в республике и поражение близки.
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