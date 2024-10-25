Котёл - всё. Прорыв невозможен - Путин подтвердил: Началась операция по ликвидации тысяч солдат ВСУ на Курщине. Враг стягивает резервы

Владимир Путин сделал важное заявление о Курском направлении на полях БРИКС. По его словам, запертый в "огневом мешке" противник пытается прорваться изнутри, а подступающие резервы пытаются вытянуть войска извне.
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