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Царьград

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Котёл - всё. Прорыв невозможен - Путин подтвердил: Началась операция по ликвидации тысяч солдат ВСУ на Курщине. Враг стягивает резервы

Котёл - всё. Прорыв невозможен - Путин подтвердил: Началась операция по ликвидации тысяч солдат ВСУ на Курщине. Враг стягивает резервы

Владимир Путин сделал важное заявление о Курском направлении на полях БРИКС. По его словам, запертый в "огневом мешке" противник пытается прорваться изнутри, а подступающие резервы пытаются вытянуть войска извне.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
👍🙏🙏🙏🇷🇺🤝
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15 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Всех утилизировать без страха и упрека!
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15 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Ну и козел же Зеля - ради собственного пиара положить столько людей!!! Все умные люди приводят доводы - войну не выиграть, нет его прет под кокаином
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15 час.

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